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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Siyaset
18.10.2019 - 08:06, Son Güncelleme:

Son dakika... Bahçeli'den anlaşma hakkında ilk açıklama

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Son dakika... Bahçeli'den anlaşma hakkında ilk açıklama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Bahçeli yaptığı yazılı açıklama ile Türkiye ile ABD arasında, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı'na yönelik görüşmelerin ardından varılan anlaşmaya ilişkin görüşlerini paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli, 9 Ekim Çarşamba günü başlayan Barış Pınarı Harekatı'nın bölgesel ve küresel husumetin düzeyini göstermekle birlikte Türkiye'nin sağlam, sağduyulu ve ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan ettiğini belirtti.

Türkiye'nin terörle mücadelede hiçbir ülkeyle mukayese edilemeyecek ölçüde samimi, inançlı ve tavizsiz olduğunun anlaşıldığını, adeta beşeriyetin vicdanına kazındığını ifade eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak, teröristlere kucak açmak amacıyla tam 9 gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezeyan ve hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur.
Çirkin bir mektup vasıtasıyla Türkiye ile terör örgütleri arasında arabuluculuğa heveslenen, alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren ABD Başkanı Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu elbette tartışma götürmez bir gerçektir."

"Türk milleti onuruna düşkün müstesna bir millettir"

Türk milletinin onuruna düşkün müstesna bir millet olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti zalimlere göz yummayacak güce, hainlere boyun eğmeyecek cesarete, haçlı hayallerine teslim olmayacak asalet ve kudrete ziyadesiyle sahiptir. 9. gününde bulunduğumuz Barış Pınarı Harekatı aklın, adaletin, ahlakın ve hakkın tarafında olan ülkenin Türkiye olduğunu belgelemekle kalmamış resmileştirmiştir." ifadelerini kullandı.

"MHP varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır"

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında Türkiye'ye gelen heyetle yapılan görüşme trafiği sonucunda kimin dik duruşlu ve doğrudan yana, kimin ikiyüzlü ve yanlış istikamette olduğunun da esasen netleştiğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
"Sonuçlarının ayrıca değerlendirilmesi gereken Barış Pınarı Harekatı’nın içimizde ve dışımızda mevzi alan huşunet ve hıyanet cephesini deşifre ettiği ortadadır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye ile ABD heyeti arasında varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır.
ABD, PKK/YPG'li teröristleri beş gün içinde fiili güvenli bölge hattının 32 kilometre güneyine çekecek, hainler silah bırakıp mevzileri imha edilecektir. Bu hususların gerçekleşmesi için ABD'yle birlikte alenen desteklediği PKK/YPG'nin 120 saat mühleti bulunmaktadır."

"Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum"

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne ve daha önemlisi insanlık vicdanına bağlı ve saygılı tavrını sonuna kadar muhafaza ettiğini belirterek, "Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Su uyuyacak, düşman uyumayacaktır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni harekat bölgesinde müteyakkız halde görmekten, kahramanca mücadelesini takip etmekten kıvanç duyduğunu aktaran Bahçeli, şunları kaydetti:
"Bütün kahramanlarımızı takdir ve tebrik ediyor, her türlü gelişmeye karşı uyanık ve hazırlıklı olduklarına inanıyorum. Çünkü su uyuyacak, düşman uyumayacaktır. Barış Pınarı Harekatı kapsamında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, halen tedavi altında bulunan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Allah Türkiye'nin ve Türk milletinin yardımcısı olsun."

Dünyanın izlediği zirvenin ardından Türkiye ve ABD’den ortak açıklama
Dünyanın izlediği zirvenin ardından Türkiye ve ABD’den ortak açıklama

 

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