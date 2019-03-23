Son dakika! Bahçeli'den Ankara mitinginde dikkat çeken sözler

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İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Bugün Ankara bir başka güzel. Bugün Ankara bir başka görkemli. 31 Mart’ta yapılacak mahal idareler seçimine 8 gün kala Cumhur İttifakı olarak başkentimizin huzurundayız. Cumhur İttifakı’nın ikinci ortak mitingine milli bir heyecanla katılan her kardeşime, vatandaşıma şükranlarımı sunuyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum.

Bozkırın ortasından yükselen, bağrından cumhuriyeti çıkaran Ankara, Türkiye’nin ortak kaderi, ortak kıvancıdır. Ankara iftiharımızdır, irademizin itibar kaynağıdır. Ankara milli bekamızın stratejik beşiğidir. Seymenler kadar inançlıyız, Türkiye kadar kuvvetliyiz. Cumhur kadar haysiyetliyiz, cumhuriyet kadar haşmetliyiz. Biz Türk milletiyiz. Biz Cumhur İttifakıyız.

Ankara’nın özlemleri vardır. 31 Mart seçimleri Ankara için uçurumdan önceki son çıkıştır. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminden 281 gün sonra aziz milletimiz sandık başına gitmektedir. 8 gün sonra yalnızca belediye başkanı seçmeyeceğiz. Belediye meclis üyesi, köy ve mahalle muhtarı belirlemeyeceğiz. Milli bekamızın, hem de teyidini hem de tescilini yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kökleşmesine, cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümünün inşasına büyük bir destek vereceğiz.

Yeni hükümet sistemiyle uyumlu olması beka düzeyinde önemli olan yerel yönetimleri sizlerin tercihiyle güvenceye kavuşturmuş olacağız. 31 Mart seçimleri Ankara’nın önünü açmaya yemin etmişlerin seçimidir. 31 Mart seçimleri yalanla doğru, sahtekarlıkla sadakat, terör sevicileri ile Türkiye sevdalılar arasında yapılacak olan en kritik seçim olacaktır. 8 gün sonra ya beka diyeceğiz, ya belaya boyun eğeceğiz.

Cumhur ittifakı milli varoluşumuzun hizmetkarıdır. Buna karşılık zillet ittifakı kumpastır, komplodur, kaostur, kavgadır, kargaşa güvertesidir. Ankara dün zilleti reddetti, cumhuriyetin zirvesine yükseldi.

Mustafa Kemal’in kutlu hedeflerini asla ihmal ve inkar etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Sayın Mehmet Özhaseki’dir. MHP bütün mensuplarıyla, teşkilatlarıyla, sayın Özhaseki’nin arkasındadır, destekçisidir. Ankara’nın tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı’nın değerli adayları için elimizden gelen çalışmaları yaptık. Hiç gevşemeden, hiçbir akıl çelici ve istismarcı söze kulak vermeden Cumhur İttifakı’nın zaferine inandık, bunun için adeta seferber olduk.

Hiçbir siyasi devşirme Ankaralıyı tapulu malı görmesin. Sayın Özhaseki milletimizin ve Ankara’nın güzide bir evladıdır. Aksini ilan edenler başkentimizin hatırasına bölücülük aşılamaya gayret eden namertlerdir. Ankaralı sözünün eridir. Özü yalanlı kişilerle bir araya gelemez. Sandık başına giden her sağ duyulu kardeşim, 15 Temmuz’da tepemizden atılan bombaları, yağdırılan kurşunları hatırından çıkartmayacak kararını buna göre verecektir. Her Ankaralı, zilletin yanında hizalanmış döviz baronlarının yeniden başlayan operasyonlarını iç ve dış saldırıları dikkate alıp milli duruşunu ispatlayacaktır.

Beka sorunu yok demek, milli mücadeleyi unutturmak demektir. Beka sorunu yok demek, Ankara’nın başkent olarak tarih sahnesine çıktığı sürecin kesilmesi demektir. Haç ile hilalin, iman ile küfrün, millet ile zilletin tarihi mücadelesini unutmak demektir.

Tehdit açıktır. Karşımızdaki seçenek bellidir. Ya bu topraklar üzerinde yaşayan Türk milleti bir ve bütün tutulacak, ya da acıklı ve kanlı şekilde parçalanacaktır. “31 Mart beka seçimi değil, belediye seçimidir. Beka sorunumuz da yoktur” diyen gafiller bize ne söylemeye çalışıyorlar? Ne anlatacaklar? Hangi bahaneleri ileri sürecekler? “Bilmedik, düşünmedik” mi diyecekler? “Oy peşindeydik, günü kurtarmaya çalışıyorduk” mu diyecekler?

Yolu karanlığa çıkan, felaketlere kılavuzluk yapan zillet ittifakı, Mehmetçiğe kurşun sıkan hainlerle, sözde Kürdistan hatırlatması yapan bölücülerle işbirliğini tarihe nasıl anlatacak? Zillet İttifakının ortakları bunun hesabını iki cihanda nasıl verecekler? Türk milleti bunu asla kabul edemez. Ankaralı kardeşim bu ihaneti yemez, yutmaz. Mezhebi, kökeni, yöresi ne olursa olsun hiçbir kardeşim buna razı olmaz.

Sınır içinde, sınır ötesinde, dağda ovada vatan evlatlarına kanlı saldırılar yapan, hain pusular kuran teröristlerin başkent Ankara’da ne işi vardır? Bunları belediye meclis üyeliğiyle taltif etmek nasıl bir sorumsuzluktur? CHP Genel başkanı bu zillete nasıl tamam demiştir? İP zilletin çekim alanına nasıl girmiştir? HDP’nin son dönemlerde sivri ve kirli diliyle öne çıkan eş başkanı açık açık diyor ki: “Yavaş seçilmişse HDP oylarıyla seçilmiştir. HDP’lileri yok sayarak siyaset yapamaz. O da bizim gücümüzdür” Ankara’yı yavaşlatmaya çalışanlar, bu itirafı da ajansınıza sordunuz mu? Konuyla ilgili görüş aldınız mı? Size dayatılan kara ajandada yazılı talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü gelin Ankaralıya anlatın. Ajans deyip kıvırmayın, HDP eş başkanı koz veriyor deyip suçlamalardan kaçmayın. Sahte senet düzenleyip kumpasa bağlanmayın. HDP sevgisini dilim sürçtü deyip kapatmayın. Açtığınız haram tezgahınızın bir anda bozulunca eski dostunuza şizofren diye bağırmayın. Vergi kaçakçılığı yaptıktan sonra çıkıp da Ankaralı kardeşlerimizin yüzden baka baka yalan söylemeyin.

CHP genel başkanı henüz YPG’ye terörist diyemedi. 15 Temmuz’a tiyatro demekten vazgeçmedi. YPG, kahramanlarımızı, vatandaşlarımızı şehit eden katil örgüt değil mi? Yeni Zelanda’da bir terörist, 51 din kardeşimizi şehit etti. Ne var ki, CHP Genel Başkanı İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Kılıçdaroğlu soruyorum sana bu kadar alçalmayı nasıl başardın? Bu denli gözlerini karartan vicdanını uyuşturan neydi? Golan Tepelerini tanıma hazırlığı yapan Trump’a Kılıçdaroğlu ne diyecek? Biz Türkiye Cumhuriyeti’ni hainlere rağmen kurduk.

Milli bekamızı, cumhuriyetin ruhunu, milli birlik ve dayanışma iradesini hem yıkmak hem de kırmak için devrededirler. Gezi Parkı’nda denediler, şamarı yediler. 6-7 Eylül’de denediler, bedelini ödediler. Zillet ittifakına diyorum ki; 31 Mart’ta yapamayacaksınız. Ankara’yı ele geçiremeyeceksiniz.

Eski ülkücüymüş, MHP’liymiş. Bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. Ya ülkücüsündür ya değilsindir. Arası yoktur ortası yoktur.

Dün CHP’yi kötülerken, bugün CHP’nin filikasına binen şahsiyetin siyasi çizgisi olmayacaktır. Ankara Polatlı’dan top sesleri duyarken bile teslim olmadı. Cumhuriyetin başkenti nice badireleri atlattı taviz vermedi.

Kurtuluş yıllarımızda her aile birer kat çamaşır, birer çift çarık, birer çift çorap verdiler. Türk milleti ekmeğini gönderdi. Suyunu kıstı cepheye gönderdi. Bize milliyetçilik anlatan Kılıçdaroğlu şunu bilmelidir ki; milliyetçilik Türk ve İslam düşmanlarına methiyeler düzen bozuk ağızların işi değildir. Milliyetçilik tarihini, kimliğini, kökünü bilmektir. Ey Kılıçdaroğlu sen kim milliyetçi olmak kimdir?

Zillet ne yaparsa yapsın Cumhur İttifakı karanlığı aydınlatmak için geliyor. Kararsızım diyen her kardeşime çağrım, gelin Cumhur İttifakı’nda buluşalım. İlk kez oy verecek evlatlarım gelin Cumhur İttifakı’nda birleşelim. İttifakımız hainlere, en kanlı teröristlere, onlarla işbirliği yapan zillete karşı milli bir ittifaktır. Cumhur İttifakı mukaddesatımıza sahip çıkanların ittifakıdır.

CHP’ye İP’e oy veren vatandaşlarım, Kürt kardeşlerim; gelin bu şerefe siz de dahil olun. Türkiye düşmanlarına karşı Cumhur İttifakı diyoruz. İşbirlikçiye, bozguncuya, Kandil’e Pensilvanya’ya karşı Cumhur İttifakı tek başına direnir iddiasındayız. Partimize destek veren her kardeşimizi sandığa gitmelerini, ardından Cumhur İttifakı’nın adaylarına oy vermelerini bekliyorum.

Ankara ehline emanet. Sizlere güveniyorum. Ankara’ya her zaman inanıyorum.