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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Son dakika! Bahçeli grup toplantısında konuştu

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Son dakika! Bahçeli grup toplantısında konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tutmuş uyum süreci kazasız belasız yol almıştır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümet krizleri koalisyon çatlakları yoktur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi devlette çift başlılığa neşter vurmuştur.

Güçlü Türkiye bir güneş gibi doğmuştur.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kurum ve kurullarıyla olgunlaşması ana hedefimizdir.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle sahnenin önünde tarafsız arkasında siyasi ideolojik saiklerle hareket eden dönem kapanmıştır.

Devlet demek hukuk demektir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.

Millet, zillete rağmen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sevmiştir.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun kıvranması huzursuz olması keyfinin kaçması amaçsız ve çarpık siyaset hastalığıdır.

CHP Genel Başkanı şafak vakit başka karanlık basınca başka konuşmaktadır. Kılıçdaroğlu için bazen hüzünleniyorum.

Bu gidişat hayra alamet değildir. Çember giderek daralıyor.

İBB’nin yeni başkanı üzerine vazife olmayan her şeyle uğraşmaktadır.

Yeni sistem olmuştur. CHP’nin takoz koyma hevesleri ters tepecektir.

Türkiye’yi heba ettirmeyeceğiz. Bu vatan bölünmeyecek.

12 yıl süren dava geçen hafta sona ermiştir.

Organize hukuk katliamlarıyla TSK hedef alınmıştır.

Ümraniye davasının ilerleyen safhalarında görülmüştür ki TSK üzerinde alçak ve hain bir kurgu yapılmıştır.

Ülkemiz özel yetkili mahkemelerin tasallutu altına sokulmuştur.

FETÖ’cü alçaklar şerefli Türk askerine kara çalmak teröristlere yer açmak için adeta savaş açmışlardır.

MB başkanının görevden alınmasıyla başlayan tartışmanın tehlikeli bir seviyeye ulaştığı görülmektedir.

MB başkanı hükümet tarafından ataması yapılan bir bürokrattır.

Görevini layıkıyla yapan kalır yapamayan gider.

Ekonomide felaket senaryosu yazanlar en hafif tabirle utanmasını kaybetmiş densizlerdir.

CHP’li sözcüler dedikodu yapmak yerine sığır yavrusuna ne denir sorusuna cevap arasınlar.

Devamlı ülkemizi tehdit eden topal ördek Çipras sandıkta layığını bulmuş pılısını pırtısını toplayıp gitmiştir.

Biz sabırlıyız ama ayağımıza basının da dalını kırarız. Biz büyük Türk milletiyiz.

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