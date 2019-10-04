Son dakika... Bağcılar'da vinç kamyonu devrildi
İstanbul Bağcılar'da inşaat şantiyesinde vinç kamyonu devrildi. Kamyonun içindeki kişi ağır yaralandı. Operatör, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı
Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan 34 EJ 7822 plakalı vinç devrildi.
Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.
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