Son dakika... Bağcılar'da korkutan yangın
İstanbul Bağcılar'da bir apartmanın çatı katında yangın meydana geldi.
SAAT 16.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucu. 6 katlı binanın çatı katı tamamen alevlere teslim oldu. Yangının nedeni belirlenemezken, itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildi.
İtfaiye ekipleri dakikalar sonrası yangının meydana geldiği binaya ulaştı. TEM Otoyolunun hemen yanında bulunan binada itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının söndürülme çalışmaları sürüyor.
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