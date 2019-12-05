Son dakika... Baca filtresine erteleme yok! Teklif yeni haliyle Meclis'te kabul edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın veto ettiği termik santrallere takılacak filtrelere erteleme teklifi yeni haliyle Genel Kurul'da kabul edildi.
Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkarıldığı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurul'da kabul edildi.
TBMM Genel Kurulunda termik santrallerle ilgili düzenlemenin de yer aldığı kanun teklifi görüşüldü. 322 milletvekilinin 322’si de termik santrallere filtre takılmasını erteleyen maddenin çıkartılması yönünde oy kullandı ve madde kanun teklifinden çıkartıldı. Kanun, yeni haliyle TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
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