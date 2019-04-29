Son dakika... Ayvacık'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuzey Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin saat 21.02'de ve 9,22 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Ayvacık'ta depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle