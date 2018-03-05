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    Anayasa Mahkemesi'nden o iddiaya yalanlama

    AA
    05.03.2018 - 19:27 | Son Güncelleme:

    Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

    Anayasa Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamada, bugün ulusal bir gazetede, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönünde iddialar içeren bir haberin yer aldığı ifade edildi.

    Açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliğinin kayyum atanan bir şirkete ihale verdiği yönündeki haber gerçeği yansıtmamaktadır. Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği, söz konusu şirkete herhangi bir ihale vermemiş ve anılan şirketten hiçbir hizmet satın almamıştır." 

    Etiketler: AYM , son dakika
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