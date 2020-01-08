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Murat YILMAZ/ANKARA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 18:28,Son Güncelleme:/

Son dakika... Aygün’ün kız kardeşi de CHP’den istifa etti

Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
Son dakika... Aygün’ün kız kardeşi de CHP’den istifa etti

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün CHP’den istifa etti.

Sibel Aygün istifa dilekçesini bugün Mansur Yavaş başkanlığında yapılan ABB Meclisi Ocak ayı toplantısında sundu.

Sibel Aygün ayrıca sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin de Meclis’e dilekçe gönderdi.

 

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Murat Yılmaz
Murat Yılmaz
muratyilmaz@hurriyet.com.tr
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