Murat YILMAZ/ANKARA
Haber Giriş: 08.01.2020 - 18:28,
Son dakika... Aygün’ün kız kardeşi de CHP’den istifa etti
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile TOGO kuleleri nedeniyle karşı karşıya gelen CHP eski Ankara milletvekili Sinan Aygün’ün CHP ABB Meclis üyesi olan kız kardeşi Sibel Aygün CHP’den istifa etti.
Sibel Aygün istifa dilekçesini bugün Mansur Yavaş başkanlığında yapılan ABB Meclisi Ocak ayı toplantısında sundu.
Sibel Aygün ayrıca sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin de Meclis’e dilekçe gönderdi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle