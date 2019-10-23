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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.10.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

Son dakika... Avcılar'da korkutan yangın! Alev tüm binayı sardı

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Son dakika... Avcılar'da korkutan yangın! Alev tüm binayı sardı

stanbul Avcılar’da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi 58. Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın çatısında çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda tutuşarak yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek çatının tamamını sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. Yangını fark eden bina sakinleri binayı boşaltırken, mahalleli ise panikle sokağa döküldü.

Son dakika... Avcılarda korkutan yangın Alev tüm binayı sardı

Çatının alevlerin kapladığını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç yardımıyla yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaptıkları müdahalelerin ardından yangın yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı.

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