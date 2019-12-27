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İhsan DÖRTKARDEŞ/DHA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 14:29,Son Güncelleme:/

Son dakika… Avcılar’da silahlı banka soygunu

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Son dakika… Avcılar’da silahlı banka soygunu

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Avcılar'da bir bankanın şubesi silahlı bir kişi tarafından soyuldu. Olay saat 14.00'da Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya müşteri gibi gelen bir kişi banka görevlisine silahını doğrultarak, paraları istedi. Paraları alan şüpheli olay yerinden yaya olarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini izledikten sonra eşgalini belirledikleri şüpheliyi arıyor.

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