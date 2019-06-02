Son dakika! Avaşin Basyan'a operasyon
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin Basyan bölgesinde 4 PKK'lı teröristin ve bir doçka uçaksavar silahının, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın paylaştığı görüntülerde terör hedefinin yok edilişi saniye saniye izlendi.
DEVAMI GELİYOR...
Irak kuzeyi Avaşin Basyan bölgesinde yerleri belirlenen 4 PKK’lı bölücü terörist ve bir doçka uçaksavar silahı hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/pMjaP1Om5f— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2019
.
.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle