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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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22.07.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Son dakika... Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yeni gelişme

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Son dakika... Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında yeni gelişme

Anıtkabir'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Safiye İnci tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken Safiye İnci hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği görüntüsü sosyal medyada yer alan kişiyle ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.

Yapılan çalışma sonrasında Safiye İnci polis tarafından Ankara’da gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret ettiğine dair video görüntüsü sosyal medyada yer alan şüpheli şahıs, yürütülen tahkikata müteakip Ankara Demetevler’de yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde alınacak ifadesinin akabinde adliyeye sevk edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Safiye İnci adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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