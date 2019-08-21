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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL (DHA) - AA
21.08.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Son dakika... Ataşehir'de su baskınında can pazarı

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İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak canlarını son anda kurtardı. İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı. En fazla yağış alan ilçelerin ise Kadıköy ile Şile olduğu belirtildi.

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  • İstanbulun Anadolu yakasını sağanak yağış vurdu
  • İstanbulun Anadolu yakasını sağanak yağış vurdu
  • İstanbulun Anadolu yakasını sağanak yağış vurdu
  • İstanbulun Anadolu yakasını sağanak yağış vurdu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy Mahallesi, Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLDU

Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı. Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

METROBÜS DURAĞINDAKİ ALT GEÇİDİ SU BASTI

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü. Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

FENERYOLU TREN İSTASYONU ALT GEÇİDİNDE 2 OTOMOBİLDE MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde etkisini sürdüren sağanak nedeniyle, Kadıköy Feneryolu Tren İstasyonu alt geçidini su bastı.
Su baskını dolayısıyla alt geçitteki 2 otomobilde bulunan 3 kişi mahsur kaldı. Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde güvenlik şeridi oluştururken, itfaiye ekipleri de araçta mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

İtfaiye ekipleri ve belediye işçileri, rögarlarda temizlik çalışmalarının yanı sıra alt geçitte biriken suyu tahliye etmeye devam ediyor.

Öte yandan alt geçitte mahsur kalan otomobiller de itfaiye ekiplerince kurtarılıyor.

Son dakika... Ataşehirde su baskınında can pazarı
İBB'DEN YAĞIŞ AÇIKLAMASI

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), özellikle Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Kadıköy, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe ilçelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğünü açıkladı. İBB'den yapılan açıklamada sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasında etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Kadıköy, Şile, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Sancaktepe bölgelerinde metrekareye ortalama 15 ila 20 kilogram arasında yağış düştüğü belirtildi. En fazla yağış 35- 40 kilogram ile Şile ve Kadıköy ilçelerine düştü. İBB'nin yağış öncesi 4 bin 563 personel, bin 718 araç, iş makinesi ve ekipman ile önlem alındığı ifade edilen açıklamada AKOM kameraları ve 153 Beyaz Masa'ya gelen ihbarların değerlendirilerek göllenme ve su baskınlarına müdahale edildiği belirtildi. Çekmeköy Madenler Altgeçit, TEM Çakmak Köprüsü altı, D-100 Uzunçayır Kavşağı, D-100 Fikirtepe Metrobüs İstasyonu mevkii, D-100 Göztepe, Marmaray Feneryolu, Suadiye ve Maltepe İstasyonu'nda oluşan göllenme ve su baskınlarına İBB ekipleri tarafından müdahale edildiği ifade edildi.

YOĞUN YAĞIŞ E-5'İ FELÇ ETTİ

İstanbul Anadolu yakasında yoğun yağışla birlikte hava karardı. E-5 Otoyolunda araçlar yağış nedeniyle güçlükle ilerlerken, yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul Anadolu yakasında yağmur sağanak halinde yağmaya devam ediyor. Yoğun yağış sırasında E-5 kara yolunda ilerleyen sürücüler zor anlar yaşadı. Hava birden kararırken yollarda su birikintileri oluştu.

İstanbul’u kara bulutlar sardıİstanbul’da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakasında gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.
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Marmarada kuvvetli yağış, Karadenizde sel riski...
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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar...
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