Ataşehir'de feci kaza... Öğretmen, öğrencilerin arasına daldı
İstanbul Ataşehir'de Cengiz Hasbal Ortaokulu önünde bir öğretmenin kullandığı araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Ortaokulu önünde kadın öğretmen aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2’si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi.
İngilizce öğretmeni ise gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle