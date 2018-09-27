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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.09.2018 - 10:33, Son Güncelleme:

Son dakika... Atalay Filiz'in cezası onandı

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Son dakika... Atalay Filiz'in cezası onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, sanık Atalay Filiz'e, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Ankara'da iki kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen Atalay Filiz'e, İstanbul'da da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı cinayetine ilişkin yargılandığı davada "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Atalay Filiz'in tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "tasarlayarak, bir suçu gizleme, delileri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı davaya ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Daire, yerel mahkemece verilen kararda, usul ve yasaya aykırı bir husus bulunmadığı gerekçesiyle sanık Filiz'in avukatlarınca yapılan istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi.

Ceza dairesinin oy birliği ile aldığı karar kapsamında, Filiz'in cezası onanmış oldu.  Sanık Atalay Filiz'in avukatlarının bu karara itiraz etmesi halinde dava dosyası Yargıtay'a gidecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Tuzla'da 2 çocuk annesi tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'yı öldürdüğü belirtilen Filiz'in, 16 Eylül 2013'te o dönem tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan'ın TÜBİTAK'ta çalışan oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova'nın öldürülmesi olayına karıştığı da belirlenmişti. 3 yıldır aranan Filiz'in, sahte kimlikle yurt dışına kaçtığı ve bir süre sonra geldiği İstanbul'da yaşamaya başladığı, çevresine kendisini farklı kimlikle tanıttığı belirtilmişti.
Menderes'te yakalanarak İstanbul'a getirilen Filiz, Kayıkçı'yı tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 13 Haziran 2016'da tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Filiz hakkında, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak nitelikli hırsızlık" suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi 1 Aralık 2017'de açıkladığı kararında, sanık Filiz'in sanık Filiz'in "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delileri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, "nitelikli hırsızlık" suçundan ise yeterli delillerin olmaması nedeniyle beraatını kararlaştırmıştı.

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2017'de Atalay Filiz'i, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

 

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