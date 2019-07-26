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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA - DHA - İHA
26.07.2019 - 07:48, Son Güncelleme:

Son dakika! Ataköy ve Pendik Marina'da yangın

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Son dakika! Ataköy ve Pendik Marina'da yangın

Bu sabah erken saatlerde Ataköy Marina ve Pendik Marina'da iki ayrı yangın çıktı. Ataköy'de içinde kimsenin bulunmadığı yat, Pendik'te ise bakım için kara park alanına alınan yat yandı...

Ataköy Marina’daki yangın sabah saat 06.00 sıralarında Bakırköy’de bulunan Ataköy Marina’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içerisinde kimsenin bulunmadığı yattan, kısa sürede dumanlar yükselmeye başladı. Yattan dumanların çıktığını gören görevliler hemen müdahale etmeye başladı.

Durumu itfaiye ekiplerine bildiren görevliler, dumanın sönmesi için müdahalede bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumanlara müdahale etti. Kısa süre içinde kontrol altına alınan yangın diğer yatlara sıçramadan söndürüldü.

Yangının meydana geldiği yatın iç kısmı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Son dakika Ataköy ve Pendik Marinada yangın

PENDİK'TE DE YANGIN...

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan marina da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

İstanbul, Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı.

Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken polis ve güvenlik görevlileri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ekiplerinin hazır bekletildiği gözden kaçmazken yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yatta maddi hasar meydana geldi.

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