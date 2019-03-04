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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.03.2019 - 14:02, Son Güncelleme:

Son dakika! Asmalımescit'teki yangın faciasında bir gözaltı daha

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Son dakika! Asmalımescit'teki yangın faciasında bir gözaltı daha

İstanbul’da yangın çıkartarak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğu iddia edilen şüphelinin amcası da gözaltına alındı. Bu arada Beyoğlu’nda 4 gencin yanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şahsın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Amacının öldürmek olmadığını söyleyen zanlının ifadesinde pişman olduğunu söylediği de kaydedildi.

Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi’nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Çıkan yangında ‘kundaklama’ şüphesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aynı evde yaşadığı öğrenilen 1 kişinin dün öğle saatlerinde uçakla Hatay’a gittiğini tespit eden ekipler harekete geçmişti. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin uçakla Hatay’a gittiğini belirleyen ekipler, durumu Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine iletmişti. Şüpheli Özkan E. (26), uçaktan iner inmez havalimanı polisi tarafından gözaltına alınarak İstanbul’dan gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusunda suçunu kabul ettiği ancak amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi. Beyoğlu’nda aynı evde yaşadığı Ramazan D. ile problem yaşadığını belirten Özkan E., kendisini sürekli aşağılayarak küfrettiğini, dün sabah saatlerinde işten geldiğinde eşyalarının çöpe atıldığını görmesi üzerine gazete parçalarını tutuşturarak Ramazan D.’nin yattığı yere attığını söylediği ortaya çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde büyümesi üzerine paniğe kapılarak itfaiyeyi de aradığını söyleyen Özkan E.’nin yaşananlardan dolayı ‘pişmanım’ dediği de kaydedildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu süren şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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