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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.12.2018 - 18:51, Son Güncelleme:

Son dakika... Askerlik kısalıyor mu? Kritik toplantı sona erdi

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Bakan Hulusi Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü. Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları ile yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında yapılan toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve diğer yetkililer katıldı.

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü.

Son dakika... Askerlik kısalıyor mu Kritik toplantı sona erdi

ASKERLİK KISALIYOR MU?

CNN TÜRK muhabiri Kenan Şener, kritik toplantıyı ve detayları canlı yayında aktardı.

Şener şu bilgileri paylaştı:

'Askerlik kısalıyor' demek yanlış olmaz ama bir tarih vermek yanlış olabilir. Henüz ne düzeyde kısalacağı, acemiliğin ya da usta döneminin ne kadar kısalacağı belli değil. Askerlik kısalacak bunu net olarak söyleyebiliriz. Bugün ilk kez Milli Savunma Bakanlığı'nda yeni askerlik sistemine ilişkin, içinde askerliğin kısalmasının da olduğu önemli konular ilk kez komuta kademesi tarafından bu konu masaya yatırıldı. Daha önce Milli Savunma Bakanlığı yeni askerlik sistemi üzerine uzman düzeyinde çalışma yürütüyor, belirli önerileri getiriyordu. Bugün o öneriler ilk kez masaya yatırıldı. Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının da olduğu bir toplantıda bu konular ele alındı. Konuların başında da askerliğin kısalması da var.

Bakan Akar daha önceki açıklamalarında yeni askerlik sistemi üzerine bazı işaretler vermişti. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğuna yönelik görüş ifade etmişti. Daha önce katıldığı programda şunları söylemişti:

"Belirli meslek gruplarına yönelik onların askerliklerini hem kariyerlerinden geri kalmayacakları şekilde hem de kısa sürede yapabilecekleri yönünde bir düzenleme yapabiliriz."

Hatta şunları söylemişti; "Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcular için bazı esneklikler getirilebilir" demişti.

Meslek grupları için olmayanlar için de temel askerlik hizmetinin kısalması söz konusu olabilecek. Edindiğimiz bilgilere göre, 3 aylık temel askerlik döneminin ardından bazı durumlara göre 12 aylık uzun dönem askerliğin 3 aylık temel eğitimden sonra daha kısa bir periyotta tamamlanmasının  üzerinde duruluyor.

Yine Üniversite mezunları için şuan 6 aylık bir süre içerisinde uygulanıyor. Bu sürenin de meslek grupları dikkate alınarak azaltılması  gündemde. Ne zaman belli olur? Henüz çok erken.

Son dakika... Askerlik kısalıyor mu Kritik toplantı sona erdi

"ÖNÜMÜZDE ASLINDA UZUN BİR DÖNEM VAR AMA..."

Bu çalışmalar belirli bir doygunluğa ulaştığında Cumhurbaşkanlığına gönderilecek. Sadece Cumhurbaşkanlığı'nda değil, bazı bakanlıklarda da ele alınacak. Bazı bakanlıkların da görüşünün alınması zorunlu. Bir yasa teklifi hazırlanması gerekiyor. Askerlik süresinin kısalması için bir yasal değişikliğe ihtiyaç var. Yürürlüğe girmesi için bu teklifin Meclis'e gelip yasalaşması gerekiyor.

Önümüzde aslında uzun bir dönem var. Ama bu haber çok önemli. Bu haberi önemli kılan ise ilk kez Türkiye'de askerlik sisteminin bu denli köklü düzeyde değişmesi üzerine, çok kapsamlı ve komuta düzeyinde bir toplantı yapıldı. Her ikisinin de askerlik hizmetlerinin geri kalmaması yönünde kısalması sözkonusu. 

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TWEET

Kritik toplantının ardından Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından bu mesajı paylaştı:

"Bakan Akar'ın Başkanlığında MSB'de yapılan ve Gnkur. Bşk. Org. Yaşar Güler'in yanı sıra Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcılarının katıldığı toplantıda askerlik süresinin kısaltılması dâhil yeni askerlik sistemi ayrıntılı bir şekilde görüşüldü."

Yeni askerlik sistemi... Bakan Akar detayları anlattıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Akar, "Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz" diye konuştu.
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