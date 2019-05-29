Son dakika.. 'Askeri Casuslukta Kumpas' davasında eski emniyet müdürüne FETÖ'den 11 yıl hapis
İzmir'deki "Askeri Casuslukta Kumpas" davasında sanıklardan eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay FETÖ üyeliğinden 11 yıl, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ise FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir'de FETÖ/PDY'nin kumpası olduğu ortaya çıkan ve tüm sanıkların beraat ettiği 'askeri casusluk' davasının soruşturması aşamasında sahte delil ürettikleri iddia edilen 13'ü tutuklu 90 polis ve örgüt elebaşı Gülen'in yargılandığı davada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklardan İzmir eski emniyet müdürü Ali Bilkay'ı 11 yıl hapis cezasına çarptırdı.
ESKİ BATMAN EMNİYET MÜDÜRÜNE 18 YIL
Davada sanıklardan eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan da FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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