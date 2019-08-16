Son dakika: Askere gidecekler dikkat! Az önce duyuruldu...
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.'' denildi.
Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/twRi0XKsxm#MSB #TSK
Ayrıntılar geliyor...
Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuru MSB Askeralma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır.https://t.co/twRi0XKsxm#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 16 Ağustos 2019
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