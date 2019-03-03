Son dakika... Arnavutköy'de silahlı kavga: Ölü ve yaralılar var
İstanbul Arnavutköy’de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 3 kişi ağır şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında Karlıbayır Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan tartışma silahlı çatışmaya döndü.
Pompalı silahlarla yaşanan çatışmada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 3 yaralıyı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
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