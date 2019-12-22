Son dakika... Arnavutköy'de orman yangını

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy çevre yolu kenarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının, rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ettikleri yangını kontrol altına aldı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği orman yangınında bir dönüm alan zarar gördü.



