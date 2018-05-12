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    Son dakika: Ardahan'da korkunç kaza! 4 ölü, 22 yaralı...

    AA
    12.05.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    Arahan'da meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı.

    Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, midibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

    Iğdır'dan Gürcistan'a giden Ali Ekber Kumak'ın kullandığı 34 TT 0009 plakalı midibüs, Çıldır-Aktaş karayolu Mozaret Dağı mevkisinde şarampole devrildi.     

    Kazada, sürücü ile Barış Özüm, Nilgün ve Hatice Kıraç olay yerinde yaşamını yitirdi.     

    Midibüsteki Mehmet Fatih, Erol Altay, Neşe Sadıç, Taner Aldaş, Ayşe Nur Yıldız, Osman Özen, Emine Ebru Satır, Esra Aktürk, Serap Bozdağı, Kenan Unutmaz, Feyzullah Gürel, Zehra Betül Demir, Barış Uslu, Özlem Özen, Taner Bozdağ, Ali Uzun, Neslihan Sonem, Sedanur Yadigaroğlu, Çağla Öneç, İlknur Selin Türk, Cüneyt Boyat ve Nazıl Ağan yaralandı.     

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.     

    Araçta sıkışan yaralılar, AFAD, sağlık ve jandarma görevlilerince çıkartılarak ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.     

    Yaralılardan 5'inin sağlık durumunun ciddi olduğu belirtildi.     

    Cesetler, Çıldır Sağlık Merkezi morguna gönderildi.     

    Midibüs, jandarma ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.     

    Ardahan'da korkunç kaza! 4 ölü, 22 yaralı... Ardahan'da meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 22 kişi de yaralandı. Ardahan'da Çıldır-Aktaş yolunun Mozaret mevkiinde meydana gelen midibüs kazasında ilk belirlemelere 4 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
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    Etiketler: ölü ve yaralı , gündem
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