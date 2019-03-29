Son dakika... Arda Duman'a veda
Altı gündür kayıp olan ve dün Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı.
Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen törene ailesi ile birlikte çok sayıda kişi katıldı.
Bu arada Arda Duman’ın Belgrad ormanında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Arda Duman’ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi darp izine rastlanmadı. Yetkililer, Arda Duman’ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Arda Duman’ın son günlerde kimlerle konuştuğu, cep telefonu ve bilgisayar kayıtlarının da inceleme altında olduğu öğrenildi.
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