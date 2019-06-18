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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA-DHA
18.06.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Son dakika... Araklı'daki selde 6 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

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Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi aranıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kriz masasının oluşturulduğunu duyurdu.

Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci ceset bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 4 KİŞİ ARANIYOR

Sel felaketinde kayıp sayısı artıyor. Çamlıktepe mahallesinde yaşanan sel sonrası kayıp sayısı Trabzon Vali İsmail Ustaoğlu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiyi arama çalışmalarının da sürdüğünü açıkladı.

Vali Ustaoğlu, "6 vatandaşımızın cesedine ulaştık. Tahmini de 4 tane şu an ulaşamadığımız vatandaşımız görünüyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika... Araklıdaki selde 6 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

BAKAN PAKDEMİRLİ: KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Pakdemirli, "Ne yazıkki 2 kaybımız var. Kayıplarımız için milletimize, ailelerine başsağlığı diliyorum. Heyelan sonucu böyle bir durum ortaya çıktı. Kaybımızdan birisi DSİ çalışanı, diğeri de Trabzon Büyükşehir Belediye işçimiz. 5 tane kaybımız var, henüz ulaşamadık. Çalışmalar AFAD ile birlikte devam ediyor. Ben de şimdi bölgeye doğru İstanbul'dan hareket ediyorum. Durum kontrol altında. Trabzon Valimiz koordinasyonda, kriz masası oluşturuldu." dedi.

Bakan Pakdemirli, kayıp 5 kişinin kimlik bilgisinin henüz kendisinde olmadığını söylerken, arama çalışmalarının gece de devam edeceğini söyledi.

Son dakika... Araklıdaki selde 6 kişi öldü, 4 kişi aranıyor

AİLELER, HASTANEYE AKIN ETTİ

Selde mahsur kalan ve yakınlarından haber alamayan aileler, ilçedeki devlet hastanesine akın etti. Hastane acil servisi önünde bekleyen kalabalık, yakınlarından gelecek iyi haberleri beklerken, aile fertlerinden bazıları da cep telefonlarıyla selin yaşandığı bölgedeki yakınlarını arayarak ulaşmaya çalıştı.

KAYIP SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Çok sayıda vatandaşın hastaneye gelmesi, sel felaketinde kayıp sayısında artış olabileceği endişesi yarattı. Hastane önünde umutlu bekleyişlerini sürdüren ve sinir krizi geçirip fenalaşan ailelere ise sağlık çalışanları müdahale etti. Hastanenin özel güvenlik personelleri de bekleyişlerini sürdüren aileri teskin etmeye çalıştı.

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