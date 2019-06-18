Son dakika... Araklı'daki selde 2 kişi öldü, 5 kişi aranıyor
Trabzon'un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde şiddetli sağanak yağışlar sonrası santral borusunun patlaması sonrası oluşan sel suları nedeniyle ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Kayıp vatandaşlardan Ali Abdullah'ın ardından bir vatandaşın daha cesedine ulaşıldı. Trabzon DSİ Bölge Müdürü Akçalı, "Araklı'da 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi aranıyor" açıklamasında bulundu.
Olay bugün öğle saatlerinde Araklı ilçesi Çamlıktepe Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, bölgede yaşanan şiddetli sağanak yağışlar sonrası bir santralin borusu patladı. Patlama sonrasında mahallede su taşkınları yaşanırken, ilk belirlemelere göre 4 kişi sele kapılarak kayboldu. Bölgeye AFAD, itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kayıpları arama çalışmaları sonrasında Ali Abdullah isimli vatandaşın ardından Araklı ilçesi Yiğitözü mahallesi yakınlarında Karadere içerisinde ikinci ceset bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere bölgeden alınarak Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
5 KİŞİ ARANIYOR
Trabzon DSİ Bölge Müdürü Akçalı, "Araklı'da 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi aranıyor" açıklamasında bulundu.
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