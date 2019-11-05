Son dakika! AP duyurdu... Türkiye, Bağdadi’nin ablasını yakaladı
ABD’nin Suriye’nin İdlib kentinde düzenlediği operasyon sırasında ölen DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ablası Rasmiya Awad Türkiye’nin dün akşam saatlerinde düzenlediği operasyon sonucu yakalandı.
Haber ajansı AP’ye bilgi veren bir Türk istihbarat yetkilisi, 65 yaşındaki kadının örgüt üyesi olduğundan şüphelenildiğini söyledi. Awad, Fırat Kalkanı harekâtı bölgesi içinde kalan Azez’de kocası, gelini ve 5 çocuğuyla birlikte bir konteynerin içinde yakalandı.
Olaya ilişkin bilgi veren yetkili, “Bu tür bir istihbarat altın madenidir. Örgüt hakkında bildiklerimizi genişletebilir ve kötü adamları yakalamamıza yardım edebilir” diye konuştu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle