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    Son dakika... Antalya'dan yine deprem haberi geldi

    Hürriyet Haber
    16.04.2018 - 17:37 | Son Güncelleme:

    Türkiye’den deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün son depremler listesine Çanakkale ardından Antalya da eklendi. İşte Antalya’daki depremin detayları!

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün son depremler listesine göre saat 17:12’de Antalya Akseki’de 3.8 şiddetinde deprem oldu. Depremlerin merkez üsleri ise Yarpuz- Akseki ilçeleri olarak kayıtlara geçti.

    13 NİSAN'DAN BERİ DEVAM EDİYOR

    Antalya’nın Akseki ilçesinde 13 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yarım saat içerisinde 2.1 ve 2 şiddetinde iki artçı sarsıntı kaydedildi.Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi. 

    SON DEPREMLER LİSTESİ

    Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

    Tıklayınız

     

    Etiketler: antalya deprem , SeoHaber , NoMobil , gündem
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