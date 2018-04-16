Son dakika... Antalya'dan yine deprem haberi geldi

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün son depremler listesine göre saat 17:12’de Antalya Akseki’de 3.8 şiddetinde deprem oldu. Depremlerin merkez üsleri ise Yarpuz- Akseki ilçeleri olarak kayıtlara geçti.

13 NİSAN'DAN BERİ DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Akseki ilçesinde 13 Nisan Cuma günü akşam saatlerinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından yarım saat içerisinde 2.1 ve 2 şiddetinde iki artçı sarsıntı kaydedildi.Yerin 12.82 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

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