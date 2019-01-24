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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.01.2019 - 23:08, Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya'daki hortumda bir kişi daha hayatını kaybetti

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Son dakika... Antalya'daki hortumda bir kişi daha hayatını kaybetti

 Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Finike'de meydana gelen hortum sırasında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası önünde bulunan Bayram Demir, hortumun çevreye savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kumluca'daki bir özel hastaneye kaldırılan Bayram Demir'in burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği bildirildi.
Evli ve bir çocuk babası olan Demir'in, yarın Sahilkent Kum Camisi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

OLAY

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev, işyeri ve araç zarar görmüş, 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

Üzücü detay...
Üzücü detay...
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