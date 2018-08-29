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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.08.2018 - 08:16, Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya'da turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı: Çok sayıda yaralı

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Antalya’da tatilin ardından havalimanına giden Rus turistleri taşıyan midibüse sabah erken saatlerde mola vereceği sırada TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan midibüs başka bir araca daha çarparak su kanalına düştü. Feci kazada 13 kişi yaralandı...

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  • Sabaha karşı feci kaza
  • Sabaha karşı feci kaza
  • Sabaha karşı feci kaza
  • Sabaha karşı feci kaza
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolu'nun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Belek turizm bölgesinde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki 07 BCG 786 plakalı midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki 07 UG 171 plakalı TIR çarptı.

MİDİBÜS SU KANALINA DÜŞTÜ

Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Kazada tur midibisünde bulunan şoför Bayat ile 11 Rus turist ve TIR şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D400 Karayolunda trafik yaklaşık 3 saat tek şerit olarak verildi.

TURİSTLER MERAKLA İZLEDİ

Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen her iki aracıda mola bölgesindeki birçok turistin meraklı gözlerle izlediği gözlendi. Olay yerinde turistler ait valizler ve kişisel eşyaları ise tur yetkilileri tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan yaralı Rus turistlerin kazayı hafif yaralarla atlattıkları ve bazılarının hastanede ayakta tedavi edildiği kaydedildi. Kazada, TIR ve 2 midibüs şoförünün yanı sıra, Alena Novikova (7), İrina Tyan (33), Artem Tugay (9), Alexander Movikov (56), Lev Tyan (62), Uliana Bakına (12), Alina Zubkova (19), Olga Zubkova (51), Tatiana Khen (57), Snezhana Bakına (41), Elena Temenova (38) ve Anton Temenova (11) isimli Rus turistler yaralandı.

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