Son dakika... Antalya'da turistleri taşıyan midibüse TIR çarptı: Çok sayıda yaralı
Antalya’da tatilin ardından havalimanına giden Rus turistleri taşıyan midibüse sabah erken saatlerde mola vereceği sırada TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan midibüs başka bir araca daha çarparak su kanalına düştü. Feci kazada 13 kişi yaralandı...
Kaza bugün sabah 05.20 sıralarında Serik-Aksu D400 Karayolu'nun Aşağı Kocayatak mevkiinde meydana geldi. Belek turizm bölgesinde bulunan otellerde tatili biten 25 turisti havalimanına götürmek üzere Antalya istikametine doğru yola çıkan Zabit Bayat (49) idaresindeki 07 BCG 786 plakalı midibüse, mola vermek için sağa doğru dönüş yapacağı sırada arkadan gelen Süleyman K. (46) yönetimindeki 07 UG 171 plakalı TIR çarptı.
MİDİBÜS SU KANALINA DÜŞTÜ
Çarpmanın şiddetiyle savrulan tur midibüsü, hemen önünde yine molaya sapmakta olan Ahmet Doğan (46) yönetimindeki 07 ABJ 540 plakalı araca çarptı. Ardından içerisinde 25 Rus turistin bulunduğu Zabit Bayat yönetimindeki tur midibüsü yol kenarındaki su kanalına düştü.
YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulanslar sevk edildi. Kazada tur midibisünde bulunan şoför Bayat ile 11 Rus turist ve TIR şoförü Süleyman K. yaralandı. Yaralılar, Antalya’daki çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer turistler başka bir servis aracıyla Antalya Havalimanı’na götürüldü. Kaza nedeniyle Antalya D400 Karayolunda trafik yaklaşık 3 saat tek şerit olarak verildi.
TURİSTLER MERAKLA İZLEDİ
Öte yandan kaza sonrası hurdaya dönen her iki aracıda mola bölgesindeki birçok turistin meraklı gözlerle izlediği gözlendi. Olay yerinde turistler ait valizler ve kişisel eşyaları ise tur yetkilileri tarafından toplandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU
Öte yandan yaralı Rus turistlerin kazayı hafif yaralarla atlattıkları ve bazılarının hastanede ayakta tedavi edildiği kaydedildi. Kazada, TIR ve 2 midibüs şoförünün yanı sıra, Alena Novikova (7), İrina Tyan (33), Artem Tugay (9), Alexander Movikov (56), Lev Tyan (62), Uliana Bakına (12), Alina Zubkova (19), Olga Zubkova (51), Tatiana Khen (57), Snezhana Bakına (41), Elena Temenova (38) ve Anton Temenova (11) isimli Rus turistler yaralandı.
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