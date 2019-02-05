Son dakika... Antalya'da okullar tatil edildi
Antalya'da 5 ilçede fırtına ve hortum riski nedeniyle okullar tatil edildi.
Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş'ta fırtına ve hortum riski nedeniyle okullara bir gün ara verildi.
FIRTINANIN HIZININ 100 KİLOMETRENİN ÜZERİNDE OLMASI BEKLENİYOR
Akşam ve gece Kaş ile Finike arasındaki kıyı şeridinde ise fırtınanın saatteki hızının yer yer 100 kilometrenin üzerine ulaşacağı, perşembe günü sabah etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Yaklaşık 2 hafta önce üst üste hortumların yaşandığı Antalya'da fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenme gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
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