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    Son dakika... Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde büyük yangın

    ANTALYA, (DHA)
    04.04.2018 - 09:59 | Son Güncelleme:

    Dünyanın en önemli süper lüks yat üretim merkezleri arasında yer alan Antalya Serbest Bölge’de yangın çıktı.

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    • Antalyada lüks yatların üretildiği merkezde büyük yangın
    • Antalyada lüks yatların üretildiği merkezde büyük yangın
    • Antalyada lüks yatların üretildiği merkezde büyük yangın
    • Antalyada lüks yatların üretildiği merkezde büyük yangın

    Saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yapımı devam eden tekne ve yatlar uzaklaştırılırken, kimyasal maddelerin bulunduğu bölgede patlama riskine karşı da önlem alınıyor.

    Antalya'da lüks yatların üretildiği merkezde büyük yangın
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    Etiketler: Son dakika , Lüks yat , NoMobil , gündem
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