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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA - Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya) (DHA) - AA
10.06.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü, 1 yaralı

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Antalya'nın Manavgat ilçesi Kum mevkiinde içinde 3 kişinin bulunduğu sivil eğitim uçağı düştü. Kazada 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde, yaralı iki öğrenciden biri de hastanede hayatını kaybetti. Yaralı diğer öğrencinin durumu ise ağır...

Manavgat ilçesi Kum mevkinde uçak kazası meydana geldi. Manavgat Atatürk Stadı'nın arkasında bulunan pistten havalanan 172P TC-DBD tipi eğitim uçağı, havalandıktan 2 dakika sonra yaklaşık 300 metre ileride karpuz tarlasına düştü. Saat 14.40'ta meydana gelen olayı gören karpuz tarlasındaki vatandaşın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Karpuz tarlasına düşen tek motorlu eğitim uçağının içinde bulanan 3 kişiden pilot Levent Arslan olay yerinde hayatını kaybetti. Düşen uçakta bulunan ve ağır yaralanan Devrim Gün ve Ataberk Gökmen isimli iki genç ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastaneye sevk edildi. İki gençten birinin daha hastanede kurtarılmayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. İki gencin İstanbul'da Bilgi Üniversitesi öğrencileri olduğu öğrenildi.

Meydana gelen kaza ile ilgili olay yerinde jandarma ekipleri tarafından bariyer çekilerek, soruşturma başlatıldı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivil eğitim uçağı Sorgun mevkisinde, Manavgat Stadyumu yakınlarında düştü. Maalesef bir ölü, iki de ağır yaralımız var. Kırmızı kodla çağrı yapılan sağlık ekipleri yaralılara ulaştı. Gerekli tüm çalışmalar yapılıyor. Uçağın neden düştüğüne ilişkin herhangi bir bilgi yok. İncelemelerin ardından belli olacak" ifadelerini kullandı.

Aynı bölgede 30 Ekim 2018 tarihinde Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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