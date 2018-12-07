Antalya'da bulundu! Polis hemen güvenlik önlemi aldı
ANTALYA’da kanalizasyon çalışması sırasında bulunan havan topu mermisi, imha edildi.
Kepez ilçesi Mazıdağı bölgesinde kanalizasyon çalışması yürüten belediye ekipleri, 10 metre derinlikte patlamamış havan topu mermisi buldu. Görevlilerin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.
Oldukça eski olduğu belirlenen havan topu mermisi, incelemenin ardından güvenli bir bölgeye götürülerek imha edildi.
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