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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
AA
06.02.2019 - 13:14, Son Güncelleme:

Son dakika... Antalya Valisi dün fırtına ve hortum için uyarmıştı: 'Okulların çatılarında yıkılma var'

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Son dakika... Antalya Valisi dün fırtına ve hortum için uyarmıştı: 'Okulların çatılarında yıkılma var'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, batı ilçelerinde bazı okulların çatılarında, çevre duvarlarında yıkılma ve seralarda zarar meydana geldiğini belirterek, "Şu anda bir can kaybımız yok. Mal kayıplarımız var, onların tespitlerine çalışıyoruz." dedi. Antalya'da fırtına nedeniyle okullar 5 ilçede tatil edilmiş, Vali Karaloğlu vatandaşları mecbur olmamaları halinde bugün öğle saatlerine kadar sokağa çıkmamaları konusunda uyarmıştı.

Karaloğlu, gazetecilere kentin batı içelerinde etkili olan fırtınaya ilişkin yaptığı açıklamada, dün tedbir alarak, bugün Kaş, Kemer, Demre, Finike, Kumluca ilçelerinde okulları tatil ettiklerini belirtti.

Vali Karaloğlu, Antalyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bugün bazı okullarımızın çatılarında, çevre duvarlarında yıkılmalar var. Yine sera alanlarımızda zararlarımız oluştu. Yer yer ağaç devrilmeleri var. Trafikteki vatandaşlarımızın zorlandığı konular oluştu. Ama şu anda bir can kaybımız yok. Mal kayıplarımız var, onların tespitlerine çalışıyoruz." diye konuştu.

Fırtına, Kalkanda ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Fırtına, Kalkan'da ağaçları devirdi, çatıları uçurdu
Kaşta fırtınada 500 dönüm sera zarar gördü
Kaş'ta fırtınada 500 dönüm sera zarar gördü
Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edildi
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