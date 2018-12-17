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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN /ANKARA (DHA) - AA - İHA
17.12.2018 - 16:54, Son Güncelleme:

Son dakika... Ankara'daki YHT kazasında flaş gelişme... İfadeleri ortaya çıktı

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Son dakika... Ankara'daki YHT kazasında flaş gelişme... İfadeleri ortaya çıktı

Ankara'da 9 kişinin hayatının kaybettiği tren kazasında gözaltındaki üç TCDD personelinin ifadeleri ortaya çıktı. Hareket memuru Sinan Y. ifadesinde ''Hat 1'den gitmesi gereken tren hat 2'ye girdi. Bana makas değişikliği bilgisi verilmedi. Bana ve kontrolöre herhangi bir bilgi verilmediği için kazanın meydana geldiğini düşünüyorum'' dedi. Bu arada gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.  

Hareket memuru Sinan Y.'nin ifadesinde gündüz mesaisinde 10, gece mesaisinde 14 saat çalıştıklarını, kaza günü saat 18.00’de iş başı yapıp, saat 08.00’e kadar çalıştığını söyleyerek ''Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yoktur. Yük, makasçıya bırakıldı, bunun riskli bir durum olduğunu belirtmiştim. Daha önce risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen makasçının çalışmasına, özverisine bağlayan yönetimin gerekli önlemi almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum'' dediği öğrenildi. 

Ankara'daki tren kazası şüphelilerinden makasçı Osman Y. ise savcılık ifadesinde, "Saat 05.00'da kılavuz makine 8. yoldan H1'i takiben gitmesi için hareket memuru Sinan Y.'nin talimatı üzerine makası tanzim ettim. Daha sonra akşamdan 12. yolda olan saat 06.10 İstanbul trenini hareket memurunun talimatıyla H1'e tanzim edip gönderdik. Daha sonra depodan saat 06.50 Eskişehir treni boş olarak geldi. Hareket memurunun talimatıyla makasını tanzim edip 13. yola aldım. Bu treni yola alırken 12. yol başındaki makas buzlandığı için iğne ucu oturdu ancak kilitleme yapmadı. Ben de hareket memuruna bu durumu bildirdim. Treni yavaş hareketleriyle yola yerleştirdik. Daha sonra gece en son gelip 11. yolda park halinde olan saat 06.30 Konya trenini hareket memurunun H1'den sevk etmem talimatı üzerine panodan elektrik kontrolünü S makası yeşil renkli butona basarak H1'e geçirdiğimi hatırlıyorum. Ancak yoğunluk nedeniyle hareket kontrol memuru Sinan Y.'e bunu yaptığımı teyit ettiğimi hatırlamıyorum" dedi.

Şüphelilerin sorguda suçlamaları kabul etmedikleri ve yönetmelikteki talimatları yerine getirdiklerini söyledikleri belirtildi.

'TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMAK' SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Kazada kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, savcılık sorgularının ardından tutuklama istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaza soruşturması kapsamında gözaltına alınan hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından getirildikleri Ankara Adliyesinde, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işlemi sonrasında şüphelileri 'taksirle ölüme neden olmak' suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda kılavuz lokomotif ile çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (17.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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