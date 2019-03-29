Son dakika... Ankara'da yangın faciası: 5 kişi öldü
Ankara İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 kişinin öldüğünü, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen metruk binada sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Çoğunluğunu Afganistan uyrukluların oluşturduğu kağıt toplayıcılarının kaldığı belirlenen binanın alt katının depo, üst katının ise barınma amaçlı kullanıldığı öğrenildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Şahin, yangının, geri dönüşüm depolama ve ayrıştırma tesisi olarak kullanılan bir binada çıktığını söyledi.
Şahin, sözlerin şöyle devam etti:
"Bu binada maalesef sebebini bilmediğimiz, daha kesinleştirmediğimiz bir sebeple yangın çıkıyor. Bu yangında 5 ölü, 11 yaralı çıkartıldı. Yapılan araştırmada şu an içeride başka insan yok ama asıl detaylı çalışma, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacak. Sebebi de teknik olarak yapılacak çalışmalar sonuçlandıktan sonra belli olacak."
Yangının çıktığı binada Afgan uyrukluların bulunduğu yönündeki hatırlatma üzerine Şahin, "Burada civardaki insanların söylediği o, ama bunu cumhuriyet savcımızın gözetiminde yapılacak kimlik incelemesinden sonra açıklayabiliriz." yanıtını verdi.
Yangının ardından itfaiye ekiplerinin metruk binadaki incelemeleri sürüyor.
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