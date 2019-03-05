Son dakika: Ankara'da peş peşe FETÖ operasyonları
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığından 19'u muvazzaf 30 asker için gözaltı kararı verildi. Ayrıca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.
Gelen son dakika haberine göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığın'daki FETÖ operasyonunda, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19'u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmadı.
ANKARA'DA BYLOCK OPERASYONU
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 34 kişiden 23'ü yakalandı.
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