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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)
19.02.2019 - 05:50, Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara'da inanılmaz olay... Halat koptu, ölümden döndü!

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Son dakika: Ankara'da inanılmaz olay... Halat koptu, ölümden döndü!

ANKARA'da üst geçidin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkışan bir kişi, halatın kopması sonucu yaklaşık 10 metreden düşerek yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çankaya'da Kültür Mahallesi Mithatpaşa Üst Geçidi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Mihatpaşa Caddesi üzerinde bulunan araç üst geçidinin korkuluklarına kendini asarak intihara kalkıştı. Halatı boynuna geçiren adam, yaklaşık 10 metre yükseklikten kendini boşluğa bıraktı. Halatın kopması sonucu o esnada yolda Sıhhiye yönünde ilerleyen bir minibüsün üzerine düşen adam, yerde hareketsiz kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Ağır yaralanan adam, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Fırına ekmek almaya gittiği sırada ses duyduğunu ve minibüsün adama çarptığını sandığını söyleyen cadde esnaflarından Şükrü Keleş, "Araba çarpma sesi geldi. Geri dönüp batığımda adamın yattığını gördüm. Minibüsün çarptığını sandık, 10 metre ileri gitmişti, bağırdım kaçmasın diye. Geri gelip baktığımda ipin ağzına dayandığını gördük. İp yukarıdan kopmuş. Allah'tan o dakikada minibüs de altından geçiyormuş, arabanın üstüne düşmüş" şeklinde konuştu.

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