Son dakika: Ankara’da büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var...
Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.
ANKARA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle 59'u kamudan ihraç, 5'i açıkta, 64 eski polis hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde 59'u kamudan ihraç, 5'i açıkta 64 eski polis bulunduğu belirlendi. Şüphelilere yönelik Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat ve Kahramanmaraş'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde devam ettiği bildirildi.
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