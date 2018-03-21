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    Son dakika...Ankara'da büyük operasyon!

    ANKARA (AA)
    21.03.2018 - 09:49 | Son Güncelleme:

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını önceden FETÖ üyelerine sızdırdıkları belirlenen polis ve öğretmen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı aldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'deki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularını sınav öncesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırdıkları belirlenen 14 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgüt üyelerinin yazılı sınav öncesinde sorulara ulaşarak, örgüt üyelerine verdikleri ve soruların verilmesine aracılık ettikleri belirlenen polis memuru ve öğretmen 14 şüpheli hakkında bugünden itibaren gözaltı kararı alındığı kaydedildi. Gözaltı kararının ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerden 3'ü yakalandı. Şüphelilerden 8'inin ise aynı kapsamdaki başka davalardan cezaevinde tutuklu bulundukları öğrenildi. Ekipler, diğer 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

    Etiketler: Son dakika , FETÖ , Operasyon , gündem
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