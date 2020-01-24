Son dakika haberi: Ankara'da büyük operasyon! 40 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında daha önce çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen 4'ü başpolis olmak üzere eski 50 polis memurunun, FETÖ'nün emniyetteki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttüklerini tespit etti

Bunun üzerine harekete geçen Ankara organize şube ekipleri, Ankara, Konya, Gaziantep, Kayseri, Adıyaman, Adana, Trabzon, Yozgat ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 40'ını gözaltına aldı.

Firari durumdaki zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ankara'ya getirileceği kaydedildi.