Son dakika... Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem
Ankara'da merkez üssü Mamak olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 13.11'de Mamak'ta 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
ANKARA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA
Saat 13.11'de meydana gelen, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de hissedilen depremin ardından Ankara Valiliği’nden açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3,4 büyüklüğündeki deprem üzerine Valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
MANSUR YAVAŞ'TAN PAYLAŞIM
Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Twitter hesabından "Mamak merkezli 3,4 büyüklüğünde yaşadığımız deprem için tüm vatandaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Belediyemize şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybı ihbarı gelmemiştir. Ekiplerimiz her ihtimale karşı teyakkuz halindedir." paylaşımında bulundu.
SON DEPREMLER
İşte, bugün meydana gelen son depremler ve saatleri;
Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
13:11:28 39.7733 32.9170 5.0 -.- 3.4 3.4 BEYNAM-BALA (ANKARA)
12:50:13 37.3605 31.7332 0.0 -.- 1.3 -.- BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA)
12:32:10 38.4298 34.3415 0.0 -.- 1.4 -.- GULPINAR-GULAGAC (AKSARAY) REVIZE01 (12:32:10)
12:21:38 39.3860 29.2285 0.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA)
10:05:03 36.4665 28.8253 8.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ
09:27:38 38.3527 37.9900 26.2 -.- 2.4 -.- AKCADAG (MALATYA)
09:22:34 36.6350 27.2565 10.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
09:06:33 36.4842 28.6588 9.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ
08:56:45 40.3718 25.8647 6.4 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
07:55:14 37.2177 27.8927 12.3 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (07:55:14)
07:47:38 39.1877 29.4220 3.9 -.- 1.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA)
07:25:38 37.8825 29.6113 7.7 -.- 1.8 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
07:04:56 38.0113 28.9255 11.2 -.- 1.5 -.- BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI)
07:03:11 36.5272 28.7797 23.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
06:26:57 36.5053 28.6735 20.7 -.- 1.0 -.- AKDENIZ
05:31:42 37.8815 29.6017 5.0 -.- 2.2 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
05:27:27 40.5478 42.2525 25.1 -.- 1.1 -.- ZUMRUT-SENKAYA (ERZURUM)
05:05:25 36.4497 28.7085 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
04:57:25 40.9580 28.3317 7.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI
04:44:17 39.6165 28.6357 5.2 -.- 1.7 -.- HACILAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
04:33:24 37.0567 27.7412 5.2 -.- 1.4 -.- GOKPINAR-BODRUM (MUGLA)
03:51:05 39.0553 25.7335 9.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
03:25:26 36.1078 29.2765 11.0 -.- 1.3 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
03:09:25 39.6100 28.6367 5.6 -.- 2.1 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR)
02:47:00 40.9563 33.9155 8.1 -.- 2.4 -.- AKBUK-TOSYA (KASTAMONU)
02:44:54 39.6207 28.6568 5.2 -.- 3.6 3.4 HACILAR-DURSUNBEY (BALIKESIR)
02:24:32 34.0627 26.1862 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
02:14:01 39.4777 28.8508 10.2 -.- 1.6 -.- RESULLER-DURSUNBEY (BALIKESIR)
02:10:19 36.4820 28.7230 8.8 -.- 1.7 -.- AKDENIZ
02:09:54 36.4662 28.7112 4.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
01:49:42 38.7220 27.4772 5.2 -.- 1.7 -.- TILKISULEYMANIYE-(MANISA)
01:20:22 35.6263 23.6238 3.0 -.- 3.1 2.7 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
01:06:58 38.7305 27.9578 7.7 -.- 1.8 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)
00:41:30 36.4585 28.7123 7.2 -.- 1.5 -.- AKDENIZ
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