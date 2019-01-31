Son dakika... Ankara ve İstanbul'da operasyon: Gözaltılar var
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verdi. Düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamu iktisadi işletmeleri ve özel sektör çalışanı olan ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullandığı belirlenen 7 kişi hakkında Ankara ve İstanbul'da gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, operasyonlar sonucunda şüphelilerden 4'ünün yakalandığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.
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