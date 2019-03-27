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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.03.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Son dakika: Ankara Valiliği'nden yerel seçim açıklaması

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Son dakika: Ankara Valiliği'nden yerel seçim açıklaması

Ankara Valiliği, 22 bin 201 güvenlik görevlisinin seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirildiğini açıkladı. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması için gerekli tedbirler alındı, jeneratör takviyeleri yapıldı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin huzur ve güven içinde, tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi/ortaya koyabilmesi amacıyla Valiliğimizce Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. 

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin huzur ve güven içinde, tam bir tarafsızlıkla gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın hür iradesini hiçbir baskı ya da tesir altında kalmadan sandığa yansıtabilmesi/ortaya koyabilmesi amacıyla Valiliğimizce Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. İlimiz genelinde 1.706 oy verme alanındaki 12.194 sandıkta 19.538 polis ve 2.663 jandarma olmak üzere toplam 22.201 güvenlik görevlisi, seçim güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Kolluk güçlerince sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleri ile sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, Yüksek Seçim Kurulu, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevrelerinde, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde güvenlik tedbirleri artırılmıştır.

Valilik Seçim Koordinasyon Merkezi’nin yanı sıra Kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, elektrik-enerji, iletişim, doğal gaz, sağlık, itfaiye, ulaştırma, su şebekeleri ile görevli kurum ve kuruluşlar nezdinde kurulan koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre görev yapacaklardır. Enerji ihtiyacının kesintisiz sağlanması,  trafoların bakımı ve idamesi kapsamında TEİAŞ 8. Bölge Müdürlüğü ile Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerekli tedbirler alınmış, jeneratör takviyeleri yapılmıştır.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. ve diğer ilgili kurumlar, kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almıştır.   İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımızın müracaatlarına cevap vermek üzere mesai yapacaktır. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. Bu hususların uygulanmasında halkımızın görevli kurum ve personele gerekli desteği vermesi önem arz etmektedir."

 

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