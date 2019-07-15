Son dakika... Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni binası açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



Sevgili Ankaralılar saygıdeğer yurt dışından şu anda aramızda bulunan misafirler aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla sevgi ile saygı ile selamlıyorum.

15 Temmuz gecesi vatandaşımızla sırt sırta vererek tarih yazdık.

Kimi saman 3-5 gözü pek polisimiz FETÖ’cü hainler tarafından işgal edilen yerleri ele geçirerek darbecilere kök söktürdüler. Darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele eden Turgut Aslan kardeşimiz bu mücadelede önde gelen isimlerden birisi oldu. Polis teşkilatımız 15 Temmuz’da adeta tarih yazdı. FETÖ'cülerin her türlü saldırılarına karşı dik duran vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

FETÖ’cüler acımasızca şehit ettikleri sivilleri yerde sürükleyecek bir de utanmadan, fotolarını çekecek kadar insanlıktan çıkmışlardı.

Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür bitti. Biz ise onların kollarını kestik. Kolay kolay bir daha ayağa kalkamayacaklar.

1,5 yıllık yoğun çalışmanın sonunda 32 bin metrekare kullanım alanı olan Ankara Emniyeti’nin yeni binasını tamamladık. Akıllı ve modern bir bina olsun dedik.

Ankara Emniyet Müdürlüğü insanımıza hizmet etmeye devam edecektir. Hiç kimse bu millete diz çöktüremeyecektir. Hiçbir güç bir daha asla 15 Temmuz benzeri işgal girişimlerine teşebbüs edemeyecektir.

15 Temmuz gecesi 63’ü polis 5’i asker 183’ü sivil olmak üzere 251 vatandaşımızı şehit verdik. 2193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi.

Biz şehitleriyle yaşayan var olan bir milletiz. 82 milyonun tamamının şehit ve gazilerimize minnet borcu can borcu vardır. Hiç bir maddi imkan şehit ve gazilerimizin karşılığı olamaz. Bu borcu ancak şehitlerimizin uğruna can verdiği mukaddes değerlere sahip çıkarak ruhlarını şad edebiliriz.



15 Temmuz'da darbecilerin silahla vurarak ağır yaraladığı TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da törene katıldı

S-400 MESAJI

Ülkemizi ekonomide güvenlik de savunma sanayinde dış politikada çok daha ileri düzeye taşıyacak adımları atıyoruz. İşte şu anda S-400’leri alıyoruz. Alamazlar onları bir yerlere yerleştiremez dediler. Bugün itibari ile 8.uçak da geldi. İnşallah Nisan 2020’de son noktayı koyuyoruz. Hava savunma sistemlerimizde sayılı ülkelerden bir haline geleceğiz. Hedefimiz Rusya ile ortak üretime geçmek.

“BUNUN YOLU EHLİYET VE LİYAKATA DAYALI SİSTEMİ İNŞA ETMEKTEN GEÇİYOR”

Kamu kurumlarını FETÖ'den ve diğer terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde bir daha böyle yapıların oluşmasının önüne geçmek de önemlidir.

Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmek. Bunun yolu ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor.

Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ'yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması da şarttır. Bugün atılan adımların kalıcılığı, işte bu alanlarda elde edilecek başarıya bağlıdır.

Bir Müslüman, bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum; birileri bunu istismar edebilir. Bizim de geçmiş itibarıyla bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk ve gereğini de yaptık, yapıyoruz.

Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur.

Hizipçilik, ekipçilik, dar kadroculuk gibi bürokratik oligarşiye yol açan hastalıkları bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız.

Hangi görünüm, hangi iddia, hangi kisve altında olursa olsun kendini devletin ve milletin menfaatlerinin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz.