Son dakika... Aniden bastırdı! Vatandaşın zor anları

İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.



Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.





TARLABAŞI BULVARINDA SU BİRİKİNTİSİ

Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları uzun uğraşlar sonrası açtı.





İNCİRLİ ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintisinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı.

METREKAREYE 40 KG YAĞMUR YAĞDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgesel olarak özellikle Avrupa yakasında görülen yağış, etkisini kaybetmeye başladı. Kentte, 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştü.



Yağış öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye ve İSKİ ekipleri muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldı. Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.



Ekipler, yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale ederek, su tahliye işlemi yaptı.

Terkos'a 40 dakikada metrekareye 45 kilogram yağış düşerken, Davutpaşa ve Küçükçekmece 40'ar kilogram, Eminönü ve Fatih 35'er kilogram, Beykoz da 5 kilogram yağış aldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak yağışın saat 15.00'ten itibaren İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



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