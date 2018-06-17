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    Son dakika... Aniden bastırdı! Vatandaşın zor anları

    Ersan SAN-Özgür EREN- Taner YENER-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA
    17.06.2018 - 13:16 | Son Güncelleme:

    Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren vatandaşları hazırlıksız yakaladı. İncirli alt geçidini su bastı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Şemsiye ve yağmurluğu olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile iş yerlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

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    • Yağmur aniden bastırdı vatandaş zor anlar yaşadı
    • Yağmur aniden bastırdı vatandaş zor anlar yaşadı
    • Yağmur aniden bastırdı vatandaş zor anlar yaşadı
    • Yağmur aniden bastırdı vatandaş zor anlar yaşadı

    İstanbul'da yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar duraklara sığındı.

    Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

    İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
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    TARLABAŞI BULVARINDA SU BİRİKİNTİSİ

    Tarlabaşı Bulvarı ile Saraçhane'de yağmur nedeniyle rögarların geri tepmesi sonucu yol kenarlarında büyük su birikintileri oluştu. Görevliler tıkanan rögarları uzun uğraşlar sonrası açtı.

    Yağmur nedeniyle minibüste mahsur kalan yolcuları itfaiye kurtardı
    daha fazla video için

    Son dakika... Aniden bastırdı Vatandaşın zor anları

    İNCİRLİ ALT GEÇİDİNİ SU BASTI

    Yağmur nedeniyle İncirli alt geçidini su bastı. Bir minibüs ile bir kamyon su birikintisinden geçemeyince mahsur kaldı. Bağcılar-Bakırköy hattındaki minibüste bulunan 5 kişi olay yerine gelen itfaiye tarafından kurtarıldı. Belediye ekipleri de suyu çekmek için çalışmalara başladı. 

    METREKAREYE 40 KG YAĞMUR YAĞDI

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgesel olarak özellikle Avrupa yakasında görülen yağış, etkisini kaybetmeye başladı. Kentte, 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştü.

    Yağış öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye ve İSKİ ekipleri muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldı. Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.

    Ekipler, yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale ederek, su tahliye işlemi yaptı.
    Terkos'a 40 dakikada metrekareye 45 kilogram yağış düşerken, Davutpaşa ve Küçükçekmece 40'ar kilogram, Eminönü ve Fatih 35'er kilogram, Beykoz da 5 kilogram yağış aldı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak yağışın saat 15.00'ten itibaren İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor.

    METEOROLOJİ UYARMIŞTI

    Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü de sağnak yağış uyarısı yapmıştı. Uyarıda şöyle denilmişti: Meteoroloji radarlarından alınan verilerin analizine göre İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olmaya devam edeceği beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ile dolu riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    Meteorolojiden flaş uyarı geldiMeteoroloji'den flaş uyarı geldi


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    Etiketler: son dakika , haberler
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