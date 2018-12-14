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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MERSİN (AA)
14.12.2018 - 23:16, Son Güncelleme:

Mersin'de ana boru hattı delindi... Kent doğal gazsız kaldı

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Mersin'de bir kavşakta yapılan alt geçit çalışmalarında ana boru hattının delinmesi nedeniyle kent genelinde gaz kesintisi yaşanıyor.

Merkez Toroslar ilçesinde yer alan Anıt Kavşağı Projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili firmaya yaptırılan kazık çakma çalışmaları sırasında iş makinesiyle doğal gaz ana dağıtım borusu delindi.

Durumun bildirildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, Aksagaz yetkilileri de gaz akışını kesti.

Mersinde ana boru hattı delindi... Kent doğal gazsız kaldı

Onarım çalışması nedeniyle kent genelinde abonelere doğal gaz verilemeyeceğine yönelik bilgilendirme mesajları gönderildi.

"ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE TADİLATI YAPIP, GAZ VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Aksagaz Mersin Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmaları gerçekleştiren firmanın ana boruya hasar verdiğini bildirdi.

Ekiplerin hemen olaya müdahale ettiğini anlatan Kasapoğlu, şunları söyledi:

Mersinde ana boru hattı delindi... Kent doğal gazsız kaldı

"Çok hızlı bir şekilde tadilatı yapıp, gaz vermeyi planlıyoruz. Abonelerimizden isteğimiz kombilerini kapatmaları ve bizden gelecek habere göre hareket etmeleri. Adana, Osmaniye ve Hatay ekipleri de geldi hazır bekliyorlar. Hızlı bir şekilde önce hastaneler ve kamu kuruluşlarına bir an önce gaz vermeye çalışıyoruz. Hastanelerimiz için de başka bölgelerden takviye yapmaya çalışıyoruz. Sorunu kısa zamanda çözeceğiz. Bu akşam sorunu çözmeye ve yarından itibaren gaz vermeye başlayacağız." 

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