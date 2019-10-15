Son dakika... Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
GeriGündem Son dakika... Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Serpil KIRKESER / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 15.10.2019 - 12:39, Son Güncelleme:

Son dakika... Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Ambulansa yol vermeyen sürücünün cezası belli oldu

İstanbul Bahçelievler'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından açılan dava karara bağlandı. Sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'i "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanık Yetişmiş'e "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ceza ertelendi.

Bakırköy 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed Efkan Yetişmiş ile avukatı katıldı. Sanık Yetişmiş, olay günü Merter'den Beylikdüzü'ne E-5'te orta şeritte seyir halinde ilerlediğini belirterek, "Sol şeritte sirenleri kapalı bir ambulans vardı. Birden sirenlerini açtı sesli uyarı yapınca ambulansın önündeki aracı sıkıştırdı. Araç benim şeride geçti. Ben bu şekilde tehlike yaşadım. Ambulans geçtikten sonra sirenleri kapattı. Seyrine devam etti. Bir süre sonra ambulans ile yan yana geldik. Ben bu sebeple 'Can kurtarmaya giderken benim canımı mı tehlikeye atıyorsunuz!' dedim. Ambulansta teknisyen görmedim. Şoför bana 'Git lan' gibi daha da argo şekilde konuşunca istenmeyen bu olay yaşandı. Bu olayla ilgili bir video var. Ambulans bana arkamdayken siren öttürmemektedir. Görüntülerde açıktır" dedi.

"OLAYIN MAĞDURU ASLINDA BEN OLDUM"

Sosyal medyada linç edildiğini belirten sanık Yetişmiş, "Sosyal hayattan dışlandım. 23 yaşındayım ancak görüldüğü gibi büyük gösteriyorum. Tepkiler devam ediyor. Olayın mağduru aslında ben oldum" diye konuştu.

"AMBULANSIN İÇİNDE HASTA OLMADIĞI KANAATİNE VARDIM"

Avukatın "Ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine nasıl vardın?" şeklindeki sorusuna sanık Yetişmiş, "Normalde ambulansta 3 teknisyen olur. 2 teknisyen arkada, 1 teknisyen önde olur. Ambulansın arkadaki camı açıktı. Yan yana geldiğimizde şoförü yalnız gördüm. Bu nedenle ambulansın içinde hasta olmadığı kanaatine vardım'' diye cevap verdi. Duruşmada olay gününe ilişkin video izlendi. Sanık Yetişmiş'in avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini talep etti.

"PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Yetişmiş, "Bu olay nedeniyle pişmanım. Bu nedenle karşınıza gelmek istemezdim. Daha önce suça karışmadım. Mağdurum. Takdir mahkemenizindir" dedi.

MAHKEME DAVAYI KARARA BAĞLADI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Muhammed Efkan Yetişmiş'in "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan beraatine karar verdi. Yetişmiş "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan ise 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hükmün açıklanmasını geriye bırakılmasına da karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 28 Şubat 2019 tarihinde Bahçelievler'de meydana gelen olay şöyle oldu: Şüpheli Muhammed Efkan Yetişmiş, E-5 Kuzey yan yol mevkiinde uyarı ve ikaz lambaları yakarak geçiş hakkı talep eden ambulans aracına yol vermedi. İçerisinde hasta bulunan ambulansın görev yapmasına engel olduğu, yolda trafiğin olağan akışına aykırı olarak şerit değiştirmek suretiyle de tehlikeli araç kullandığına dair polise ihbar yapıldı. Şüphelinin eylemi bazı sosyal medya, basın ve yayın kuruluşlarında video olarak yayınlandı. Gözaltına alınan Yetişmiş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"AMBULANSA KASTEN YOL VERMEDİ"

Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, şüpheli Yetişmiş'in üzerine atılı suçları işlediğine şüphe bulunmadığı belirtti. İddianamede, sirenlerini çalarak yol almak isteyen ambulansa kasten yol vermediği, ambulansın geçtiği şeride geçerek fren yaptığı, önüne aracını kırdığı, kamu görevi görmekte olan ambulansın görev yerine dönüşünü-gidişini ısrarla yol istemesine rağmen cebir ve tehdit kullanmak suretiyle engellediği, trafik akışını tehlikeye soktuğu belirtildi. Yetişmiş hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

PARA CEZASI DA KESİLMİŞTİ

Öte yandan Yetişmiş'e olay günü "saygısızca araç kullanmak" suçundan 108 TL, "geçilen aracın geçilme kurallarına uymaması" suçundan 108 TL, "şerit izleme değiştirme kurallarına uymamak" suçundan ise 108 TL olmak üzere toplam 324 lira idari para cezası kesilmişti.

 

MAKAS ATARAK KAZAYA NEDEN OLMUŞTU

Öte yandan Yetişmiş, Ağustos ayında ise TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde kaza yapmıştı. 4 kişinin yaralandığı kazaya Muhammed Efan Yetişmiş'in makas atarak ilerlemesinin neden olduğu öne sürülmüştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Tek tek imha ediliyor
Türkiye bu görüntüyü konuşmuştu! Cezası belli oldu
Doktor sevgilinin korkunç planı... O görüntüler ortaya çıktı
Antalya'da sivil eğitim uçağı kaza yaptı